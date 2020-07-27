Ту-204 со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/b799f0f6-d09b-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/Global Look Press

В столичном аэропорту «Шереметьево» приземлился Ту-204 после отказа навигационного оборудования. Посадка прошла штатно.

Городской округ Химки, аэропорт «Шереметьево», самолет Ту-204. Посадка с отказом навигационного оборудования. Код зеленый... Сел в штатном режиме, — сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По предварительным данным, на борту воздушного судна был только экипаж. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании «Победа», летевший рейсом Москва — Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира. Отмечается, что в Иркутске самолёт простоял 25 минут, специалисты тщательно осмотрели салон на предмет тлеющего окурка. После проверки борт продолжил полёт.