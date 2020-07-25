Пассажирский самолёт вынужденно сел в Иркутске из-за закурившего пассажира

https://static.news.ru/photo/fc1787d6-cf04-11ea-9001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт авиакомпании «Победа», летевший рейсом Москва — Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира.

В ночь на воскресенье самолёт, выполняющий рейс Москва — Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полёта, — предаёт РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Данную информацию также подтвердила представитель компании.

Отмечается, что в Иркутске самолёт простоял 25 минут, специалисты тщательно осмотрели салон на предмет тлеющего окурка.

Представитель «Победы» сообщила, что компания сожалеет о доставленных неудобствах и подчеркнула, что безопасность полёта является главным приоритетом.

Как ранее писал NEWS.ru, самолёт Управления по борьбе с распространением наркотиков США совершил аварийную посадку в аэропорту Боготы в Колумбии.