Трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову из пистолета на Кубани

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Трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета на Кубани. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении знакомого его родителей. По предварительным данным, именно он принёс оружие в гости, передаёт СУ РФ по Краснодарскому краю.

Следственным отделом по городу Армавиру СК РФ по краю в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности 3-летнему сыну знакомых (ч. 1 ст. 118 УК РФ), — говорится на сайте ведомства.

По данным силовиков, 3 июня фигурант принёс в гости травматический пистолет «Оса» и оставил его в сумке в одной из комнат. В краевой прокуратуре считают, что подозреваемого ранее привлекали к уголовной ответственности. Надзорное ведомство взяло расследование происшествия на контроль, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры. Мальчика госпитализировали с тяжёлой травмой головы. Ему оказывается вся необходимая врачебная помощь.

Накануне в Санкт-Петербурге мужчина, расклеивавший объявления с рекламой интимных услуг, выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание. Инцидент произошёл 31 мая. Сначала между участниками конфликта возникла словесная перепалка, расклейщик пригрозил оппоненту пистолетом, а затем выстрелил в него.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на два месяца арестован бывший работник МВД Сергей Болков, устроивший 30 мая стрельбу по людям из своей квартиры. Его обвиняют о покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Свою вину стрелок признал.