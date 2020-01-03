https://static.news.ru/photo/47550f28-2e1c-11ea-8794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прибывшие на вызов от жильцов дома на севере Москвы экстренные службы обнаружили на козырьке подъезда тело женщины.

ГУ МЧС по столице сообщило об этом РИА Новости. По словам спасателей, сообщение поступило из дома на улице Маршала Федоренко. Спасатели по прибытии обнаружили пострадавшую без признаков жизни, реанимировать её не удалось. Сотрудники МЧС собираются передать тело медикам. Личность женщины и обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются.

Как передавал NEWS.ru, в якутском селе после новогодней ночи было найдено тело 15-летнего школьника без признаков насильственной смерти. Местные следователи выясняют причины гибели несовершеннолетнего.