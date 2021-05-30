Трое российских военных стали жертвами взрыва в ЦАР

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Взрыв самодельного взрывного устройства в Центральноафриканской Республике (ЦАР) унёс жизни троих россиян. Об этом сообщило в воскресенье, 30 мая, агентство AFP со ссылкой на представителя правительства республики Анжа Максима Казаги.

Погибшие — сотрудники военизированных подразделений. Всего при взрыве погибли пять человек, включая полицейских ЦАР, передаёт AFP.

Были убиты трое российских союзников и двое центральноафриканских офицеров полиции,— приводит агентство слова Казаги.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года в ЦАР открылось представительство Минобороны РФ. В республику прибыли российские офицеры, в числе которых был генерал Олег Польгуев. В задачи россиян входит оказание содействия информированию Минобороны и Генштаба ВС ЦАР, а также подготовка офицерских кадров.

В январе 2021 года замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Москва готова обсудить вопрос отправки новых военных советников в ЦАР, если власти страны обратятся с такой просьбой.