Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/862bc6d4-75b4-11eb-b433-96000091f725_660.jpg Фото: nsk.sledcom.ru

Жертвами пожара в Кировском районе Новосибирска, по предварительным данным, стали трое детей. Их тела пока не обнаружены.

Согласно данным областной прокуратуры, инцидент произошёл в частном доме. Один дом сгорел, ещё три охвачены огнём. На место происшествия выезжал прокурор, проводится проверка.

Мы будем оценивать действия органов местного самоуправления, в том числе по установке систем пожарной сигнализации, извещателей, — сообщил представитель ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова уточнила, что в результате возгорания обрушилась крыша жилого дома. Из здания успели эвакуироваться хозяева и их 16-летний сын.

Со слов родителей, в доме ещё находилось трое детей: два мальчика — 2008-го и 2016 года рождения — и девочка 2019 года рождения, — рассказала Кулешова.

В настоящее время пожарные продолжают тушение и разбирают обгоревшие конструкции. Следователи и сотрудники МЧС осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и хозяев дома, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами пожара в блиндаже в Донбассе стали трое военнослужащих ВСУ. Инцидент произошёл около 04:00 (05:00 мск) в ходе завершения работ по разборке конструкций в одном из подразделений бригады.