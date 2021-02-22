Трое украинских военных погибли при пожаре в Донбассе

Жертвами пожара в блиндаже в Донбассе стали трое военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-центре командования 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.
Согласно его данным, инцидент произошёл около 04:00 (05:00 мск) в ходе завершения работ по разборке конструкций в одном из подразделений бригады.
Обнаружены тела двух военнослужащих, которые, вероятно, находились в блиндаже во время пожара. <...> Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался, — говорится в сообщении.
В настоящее время военная служба правопорядка ВС страны проводит проверку,
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