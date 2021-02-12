В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР

https://static.news.ru/photo/4494ac14-6f5f-11eb-aa80-96000091f725_660.jpg Фото: wargonzo/t.me

На одного из командиров Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики утром 15 февраля было совершено покушение. В Горловке при помощи взрывного устройства был подорван личный автомобиль силовика.

Совершено покушение на одного из командиров Народной милиции ДНР. В его автомобиле было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда он ехал по центру города. В машине находилась и его дочь. Оба в больнице, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах ДНР.

Информации о том, кто может стоять за покушением на командира Народной милиции, нет.

Накануне NEWS.ru сообщал, что трое служащих Вооружённых сил Украины погибли при взрыве неизвестного устройства в Донбассе неподалёку от посёлка Новолуганское.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти на Украине. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Для урегулирования ситуации в 2015 году при участии России и стран Запада были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.