Трое погибли в ДТП с грузовиком под Самарой

Фото: ДТП 163 Самара/vk.com

В микрорайоне Сходня подмосковных Химок загорелся стекольный завод. Пожарным удалось локализовать пламя на площади в 500 кв. метров спустя полтора часа после сообщения о возгорании. О пострадавших и причинах пожара пока ничего не известно.

В 16:48 локализация на 500 квадратных метрах, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Информация о пожаре по адресу: микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56, поступила в 15:26. Возгорание было...