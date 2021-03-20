Трое погибли в ДТП с грузовиком под Самарой

В Безенчукском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали три человека. Их личности пока не установлены, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Mitsubishi Lancer и КамАЗ столкнулись в 16:00 (15:00 мск) на автодороге Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук, 11-й км. Погибли три человека, — говорится в сообщении.
По факту автокатастрофы проводится проверка. Специалистам предстоит установить личности погибших и выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что в результате ДТП на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области один человек погиб, ещё четверо пострадали. По имеющимся данным, инцидент произошёл около семи утра по местному времени близ посёлка Залари. Столкнулись автомобили «Тойота Хайс» и «Хендай Крета». В результате водитель «Креты» скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Водитель «Хайса» госпитализирован.