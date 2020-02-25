https://static.news.ru/photo/79a570f8-5752-11ea-8120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сильная метель стала причиной массового ДТП в Башкирии. На трассе Самара — Уфа — Челябинск в десяти ДТП столкнулись более 30 автомобилей.

Аварии произошли на участке с 1429-го по 1455-й км трассы. В результате пострадала 18-летняя девушка, ей потребовалась медицинская помощь, сообщает «Интерфакс».

Видео с места происшествия опубликовал Пятый канал.

Позднее на этом же участке трассы произошли ещё четыре аварии с участием 10 автомобилей. В Башкирии в понедельник, 24 февраля, основательно ухудшилась погода, бушует метель с сильным ветром.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем в центре Киева травмы получили 12 человек. Авария произошла на светофоре на Харьковской площади в украинской столице.