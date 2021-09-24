В Сочи три посёлка и часть федеральной трассы подтопило из-за ливней

В Сочи в результате залповых ливней оказались подтоплены стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе, а также три посёлка в черте города. В местной администрации сообщили, что для обеспечения безопасности федеральная автодорога временно перекрыта в районе Лоо, Вардане и Буу.

В Сочи из-за сильного ливня утром 25 сентября произошло частичное подтопление проезжей части трассы Джубга — Сочи 147 в Лазаревском районе. Для обеспечения безопасности трасса временно перекрыта в районе населённых пунктов Лоо, Вардане и Буу, — пояснили в администрации города.

Власти из-за непрекращающихся осадков держат ситуацию на контроле. На всех реках установлены автоматические датчики.

Накануне, 24 сентября, как только поступило сообщение о надвигающихся осадках, для координации сил и средств и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий был организован муниципальный оперативный штаб. Во всех внутригородских районах сформированы бригады, перебазирована техника для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных явлений.

В конце июля оперативный штаб на Кубани сообщил о разрушительном ливне в Сочи: была размыта подпорная стена и брусчатка на пляже. Для устранения последствий ливня на набережную были привлечены 90 сотрудников оперативных служб, 37 единиц техники. Арендатор пляжа также собирается принять участие в восстановлении брусчатки.