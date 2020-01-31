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Подробности взрыва в жилом доме во Владивостоке узнали СМИ. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.

В результате два человека погибли и один получил ранения. Происшествие случилось в доме на 1-й Поселковой улице. В этот момент в квартире находились трое мужчин, все они были ранее судимыми,...