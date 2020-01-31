Взрыв прогремел на заводе в Орловской области. В результате ЧП погибли три человека, ещё четверо получили травмы.
В 10:00 мск поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения в городе Мценск на небольшом заводе без дальнейшего возгорания, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным спасателей, от взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. метров. Подробности ЧП устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что взрыв произошёл в жилом доме во Владивостоке. В результате пострадали два человека. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.