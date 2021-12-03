Три человека стали жертвами ДТП в Красноярском крае

Три человека, включая 13-летнюю девочку, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноярском крае, ещё один человек пострадал. На месте аварии работает полиция, сообщается на сайте регионального главка МВД.

ДТП произошло в Курагинском районе. На 12-м километре автодороги Курагино — Средняя Салба столкнулись Suzuki Escudo и Nissan Primera. При этом погибли водитель и пассажирка Suzuki и девочка-подросток, ехавшая в автомобиле Nissan. Её отец, который находился за рулём, получил травмы и доставлен в больницу.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло ДТП с участием блогера Саида Губденского. В результате превышения скорости и частых перестроений его автомобиль вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с двумя другими машинами. В результате погиб сам блогер и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Ещё два человека пострадали.