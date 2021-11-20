В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погиб блогер Саид Губденский

В аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием трёх автомобилей погиб блогер Саид Губденский. Он увлекался автомобильной тематикой и имел порядка 500 тысяч подписчиков. Во время ДТП BMW M4 выехал на встречную полосу и врезался в другое авто с такой силой, что пассажир вылетел на дорогу. Он погиб на месте, позже в больнице скончался и блогер, находившийся за рулём авто, сообщает Telegram-канала «112». Менеджер Губденского подтвердил, что блогер погиб в ДТП.

Причиной аварии стали игра в «шашки» на дороге и превышение скорости. BMW, которым управлял блогер, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

Сутки назад Саид Губденский в своём Instagram выкладывал видео, где он за рулём BMW M4 Competition на большой скорости ездит по оживлённым улицам Москве. В отдельные моменты скорость достигала более 165 км/ч. Машину он приобрёл всего неделю назад.

Ранее блогер в соцсетях комментировал аварию Эдварда Била и призывал водителей не устраивать гонки по городу.

Сообщается, что Mercedes, в который врезался BMW, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву. Был ли он в это время в машине, неизвестно.

После аварии на проспекте образовалась крупная пробка.

Ранее в центре Санкт-Петербурга в результате аварии пострадали пять человек. Там столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу доставили четверых пострадавших, из них трое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии. Авария произошла рано утром — в 07:45 у дома 69 по Лиговскому проспекту. Столкнулись Volvo и Mazda. По факту аварии проводится проверка.