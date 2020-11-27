Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика на Кубани

В результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на шоссе недалеко от посёлка Джугба на Кубани погибли три человека.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля Honda на повороте трассы не справился с управлением и влетел в грузовик Iveco,
Все трое погибших находились в салоне легкового автомобиля.
Правоохранительные органы ведут проверку и изучают подробности инцидента.
Накануне NEWS.ru писал ещё об одной крупной аварии в Краснодарском крае. На территории Выселковского района на дороге столкнулись микроавтобус и КамАЗ. В результате ДТП пять человек погибли и ещё столько же получили травмы.