В аварии с участием микроавтобуса на Кубани погибли пять человек

https://static.news.ru/photo/42ca79dc-307a-11eb-8342-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

На территории Выселковского района Краснодарского края произошла авария. На дороге столкнулись микроавтобус и КамАЗ. В результате ДТП пять человек погибли и ещё столько же получили повреждения. Об этом журналистам в пятницу, 27 ноября, сообщил информированный источник.

Исходя из имеющихся сведений, ДТП произошло приблизительно в 08:30 мск.

Столкнулись КамАЗ и микроавтобус. По предварительным данным, погибли пять человек, ещё столько же пострадали, — приводит сообщение «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, женщину-водителя насмерть сбили в Стерлитамакском районе Башкирии после того, как она попала в ДТП.

Сначала женщина за рулём Mitsubishi Lancer столкнулась с автомобилем Lada Vesta, который двигался во встречном направлении. Автолюбительница вышла из машины и стала ждать сотрудников ГИБДД. Через некоторое время на этом же участке дороги столкнулись Kia Rio и Skoda Fabia, а спустя 15 минут участницу первого ДТП сбил автомобиль ВАЗ-2114. 44-летняя женщина скончалась.