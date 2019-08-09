https://static.news.ru/photo/8f1b9afa-bcbd-11e9-bd4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Кемеровской области в результате ДТП погибли три человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье, 11 августа, около 22:00 по местному времени на автодороге Мариинск — Калининский. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя Toyota Corolla. Иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком.

В результате ДТП погибли водитель японского авто и два его пассажира. В больницу были доставлены три пассажира грузовика, в том числе четырёхлетний ребёнок.

Как писал News.ru, в аварии с участием трёх автомобилей в Московской области пять человек погибли и ещё девять пострадали.