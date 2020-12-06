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Три человека пострадали при падении крана с моста

16:38, 06 декабря 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Три человека пострадали в результате падения гусеничного крана с моста в Волгу. Ещё двое пропали без вести.

Инцидент произошёл в населённом пункте Климовка Самарской области. Одному из пострадавших медпомощь оказана амбулаторно, а двое других были госпитализированы.

В поисках пропавших планируется задействовать водолазов, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве часть строительного крана упала на жилой дом. В результате пострадал один рабочий, была повреждена крыша здания и выбито одно из стёкол на последнем этаже. По данным СМИ, авария произошла при поднятии краном облицовочной плиты для строящегося дома.

В Приморье два человека погибли в результате того, что тайфун выбросил на мель плавучий кран.

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