Три человека получили ножевые ранения в новогоднюю ночь в Москве

Три человека пострадали в результате поножовщины, которую устроила группа молодых людей в новогоднюю ночь в Москве. Один из них доставлен в больницу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в районе Саларьево, на Новой улице, неподалёку от букмекерской конторы. Точное количество участников конфликта и его причины не называются. Информации о состоянии госпитализированного нет.

В последний день 2021 года в одном из туалетов Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького в Москве нашли тело женщины с перерезанным горлом. На месте происшествия был также обнаружен нож. По словам очевидцев, на вид погибшей женщине 25–30 лет.

Двумя днями ранее на улице Космонавтов в подъезде многоквартирного дома полицейские задержали полуголую девушку с ножом в руках, а в одной из квартир обнаружили труп мужчины. Сотрудники МВД установили, что девушка, работающая в сфере эскорт-услуг, познакомилась с погибшим в Интернете. Во время встречи у него дома и распития алкоголя между ними произошла ссора, в пылу которой мужчина получил несколько ударов ножом.