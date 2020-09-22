Три человека погибли в ДТП с погрузчиком под Красноярском

Сотрудники полиции Красноярского края выясняют обстоятельства ДТП под Красноярском, в котором погибли три человека и четверо пострадали. Авария произошла вечером 22 сентября на трассе в Емельяновском районе.
Легковой автомобиль Toyota Sprinter, в котором находились семь человек, врезался в погрузчик, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются личности погибших и выясняется состояние пострадавших.
Ранее NEWS.ru сообщал, что брат преподавательницы МГЛУ Надежды Тухтаровой, которая пострадала в ДТП с Infiniti в центре Москвы, рассказал о повреждениях, полученных его сестрой. По его словам, её состояние оценивается как тяжёлое, поскольку у неё оторвалась почка, ей ампутировали лодыжку на левой ноге, у неё сильно поломан крестец.
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