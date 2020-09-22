Три человека погибли в ДТП с погрузчиком под Красноярском

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Один подросток экстренно госпитализирован на вертолёте в Швейцарии после получения ранения от удара молнии во время футбольного матча. Ещё 13 юных спортсменов доставлены в больницы на машинах скорой помощи.

По известной на данный момент информации, молния ударила в фонарный столб. Заряд перешёл в землю и распространился по полю, — цитирует РИА Новости полицию кантона Санкт-Галлен. Пострадавшим подросткам обеих команд,...