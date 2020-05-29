Трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы

На востоке столицы остановлено движение трамваев после того, как колёсная пара одного из вагонов сошла с рельсов. Об этом сообщил представитель экстренных служб города.
На пересечении Богородского шоссе с Ростокинским проездом произошел сход задней колесной пары трамвая маршрута 4(Л), -
сказалсобеседник РИА Новости.
Он добавил, что в результате ДТП никто не пострадал, а на месте работает ремонтная бригада. Для удобства пассажиров на линию выпустили три компенсационных автобуса.
Как писал NEWS.ru, в ближайшее время Новосибирский суд рассмотрит дело водителя, сбившего насмерть журналиста.
Добавьте наши новости в избранные источники