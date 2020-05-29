Трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/b9d4deb6-a18f-11ea-b74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке столицы остановлено движение трамваев после того, как колёсная пара одного из вагонов сошла с рельсов. Об этом сообщил представитель экстренных служб города.

На пересечении Богородского шоссе с Ростокинским проездом произошел сход задней колесной пары трамвая маршрута 4(Л), - сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что в результате ДТП никто не пострадал, а на месте работает ремонтная бригада. Для удобства пассажиров на линию выпустили три компенсационных автобуса.

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