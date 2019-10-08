ДТП произошло на Ивантеевской улице на востоке Москвы. Как стало известно News.ru, два трамвая столкнулись в районе дома номер 13.
По предварительной информации, пострадал один человек.
Движение трамваев в этом районе парализовано из-за аварии. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее News.ru писал, что мать и двое детей в возрасте 11 и 12 лет были насмерть сбиты автомобилем в Ровеньском районе Белгородской области. Мать и сын ехали на велосипедах, женщина перевозила дочку.
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