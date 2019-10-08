https://static.news.ru/photo/37321fbc-e9f9-11e9-979c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

ДТП произошло на Ивантеевской улице на востоке Москвы. Как стало известно News.ru, два трамвая столкнулись в районе дома номер 13.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Движение трамваев в этом районе парализовано из-за аварии. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее News.ru писал, что мать и двое детей в возрасте 11 и 12 лет были насмерть сбиты автомобилем в Ровеньском районе Белгородской области. Мать и сын ехали на велосипедах, женщина перевозила дочку.