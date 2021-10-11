«Пиар на крови — это низость»: Канделаки высказалась о ДТП с Собчак

Продюсер и заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки заявила, что не собирается «травить» Ксению Собчак после смертельного ДТП с её участием. Она пожелала выздоровления пострадавшим в аварии, сообщает «МК». В аварии, которая произошла в Сочи, погиб один человек, ещё двое получили травмы.

Травить Ксению, как это делают многие, я не буду. Уверена: сейчас она понимает, что автомобильная авария — не повод для иронии, мести и упражнений в остроумии. Обращу внимание и на то, что имя погибшей Екатерины Тарасовой звучит сейчас куда реже, чем имя Ксении Собчак. Само по себе это — безжалостная характеристика современного информационного поля. Эмпатия — искреннее сочувствие — всё сильнее уступает место желанию собрать клики на человеческих трагедиях. Пиар на крови — это низость, — заявила Тина Канделаки.

Ранее близкая подруга погибшей в ДТП с Собчак Екатерины Тарасовой, Евгения, заявила, что ошарашена поступком телеведущей, которая после смертельной аварии «просто вызвала другое такси и спокойно поехала в аэропорт». Она отметила, что скорую вызвали не сразу, это сделали люди, которые ехали мимо, и только через 30 минут после аварии. По её мнению, возможно, этого времени не хватило для спасения Тарасовой.

Сама Собчак заявила, что после аварии у неё диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы. Однако из полицейского рапорта следует, что телеведущая не пострадала. Спустя короткое время после ДТП камеры аэропорта засняли Собчак без видимых повреждений.

В минувшую субботу, 9 октября, на трассе между Красной Поляной и Адлером произошло ДТП: водитель Mercedes, который вёз Ксению Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. Водитель признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Ксения Собчак и Тина Канделаки когда-то были близкими подругами. Они вместе посещали светские мероприятия, а однажды даже поцеловались на сцене в ходе очередной премии. Однажды между приятельницами пробежала чёрная кошка. Конфликт, как утверждали женщины, произошёл из-за творческих разногласий. В итоге Собчак и Канделаки стали регулярно цепляться друг к другу в Сети.