Тело новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Чите

Мёртвый новорождённый ребёнок обнаружен в мусорном баке в Чите на Усуглинской улице.
По данным пресс-службы СУ СКР по Забайкальскому краю, полиция получила сообщение о случившемся з декабря около 10:00. В настоящее время на месте работают сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району и полицейские. Они опрашивают свидетелей.
Тело младенца направят на судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято решение согласно уголовно-процессуальному законодательству,
Ранее NEWS.ru писал, что следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели младенца, тело которого было найдено на полигоне твёрдых бытовых отходов. Малыш находился в коробке для обуви. Трагический инцидент произошёл 1 декабря в Сосновском районе.