Тело новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Чите

https://static.news.ru/photo/66f0f44c-354a-11eb-a16d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/susk75

Мёртвый новорождённый ребёнок обнаружен в мусорном баке в Чите на Усуглинской улице.

По данным пресс-службы СУ СКР по Забайкальскому краю, полиция получила сообщение о случившемся з декабря около 10:00. В настоящее время на месте работают сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району и полицейские. Они опрашивают свидетелей.

Тело младенца направят на судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято решение согласно уголовно-процессуальному законодательству, передаёт MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели младенца, тело которого было найдено на полигоне твёрдых бытовых отходов. Малыш находился в коробке для обуви. Трагический инцидент произошёл 1 декабря в Сосновском районе.