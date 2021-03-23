Депутата гордумы нашли мёртвым в Беслане

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Депутат гордумы Беслана Тамерлан Торчинов, пропавший после прогулки по ипподрому, найден мёртвым.

По словам источника, знакомого с ситуацией, 64-летний депутат пропал 22 марта. В его брошенной машине Lexus были обнаружены следы борьбы и крови. В настоящее время на месте происшествия работают представители надзорного ведомства и полиции.

Торчинов ранее работал директором аэропорта Владикавказ. Как отметил собеседник «360», в Беслане он был очень уважаемым человеком.

Согласно данным портала «15-й регион», подозреваемые в убийстве депутата уже задержаны . Сейчас они дают показания. СК пока никак не прокомментировал происшествие.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Моздок (Северная Осетия) в драке был убит двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев. Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется. Ещё один человек находится в реанимации.