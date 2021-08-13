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Тела троих погибших при крушении вертолёта на Камчатке подняли из воды

12:09, 14 августа 2021
Тела троих погибших при крушении вертолёта на Камчатке подняли из воды Фото: 41.mchs.gov.ru
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Спасатели вместе с военными подняли из воды тела троих погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. Их доставили на берег, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящий момент операция по поиску и поднятию тел погибших ведётся с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС. Работы будут проводиться всё светлое время суток.

Вертолёт лежит на дне озера на глубине 110 метров и в 500 метрах от берега. У машины отломан хвост, корпус цел. Спасатели продолжают искать способы, как попасть внутрь вертолёта.

Рассматривается три основных версии произошедшей трагедии. Это — ошибка пилотов, техническая неисправность вертолёта и густой туман.

Ранее сообщалось, что спасатели пытаются попасть внутрь вертолёта Ми-8, затонувшего на дне Курильского озера на Камчатке. Об этом рассказал директор Кроноцкого заповедника, где произошло крушение, Пётр Шпиленок.

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