https://static.news.ru/photo/caea5750-4e90-11ea-a823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление СК по Краснодарскому краю открыло уголовное дело по факту обнаружения двух тел в столице региона.

Шестилетнего мальчика и его 33-летнего отца обнаружил в Краснодаре местный житель в начале февраля. Как сообщает пресс-служба регионального СК, по версии правоохранителей, мужчина убил своего ребёнка, а затем покончил с собой.

Следователи изучают все обстоятельства произошедшего и пытаются установить причины, толкнувшие мужчину на преступление. Правоохранителей также интересуют условия жизни и воспитания погибшего ребёнка. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее NEWS.ru писал об истории многодетной семьи в Краснодарском крае, в которой обязанности по воспитанию трёх малолетних сестёр взяла на себя 13-летняя девочка. 33-летняя мать, страдающая от алкогольной зависимости, бросила своих детей.