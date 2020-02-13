Следственное управление СК по Краснодарскому краю открыло уголовное дело по факту обнаружения двух тел в столице региона.
Шестилетнего мальчика и его 33-летнего отца обнаружил в Краснодаре местный житель в начале февраля. Как
Следователи изучают все обстоятельства произошедшего и пытаются установить причины, толкнувшие мужчину на преступление. Правоохранителей также интересуют условия жизни и воспитания погибшего ребёнка. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ранее NEWS.ru писал об истории многодетной семьи в Краснодарском крае, в которой обязанности по воспитанию трёх малолетних сестёр взяла на себя 13-летняя девочка. 33-летняя мать, страдающая от алкогольной зависимости, бросила своих детей.
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