Таксист украл у певицы Калашниковой портфель за 800 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/4b3c36d0-5967-11eb-a979-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель такси украл у певицы Анны Калашниковой и её возлюбленного, бизнесмена по имени Иван, брендовый портфель за 800 тысяч рублей. По крайней мере, именно так рассказала исполнительница в разговоре с журналистами.

В начале января пара отправилась отдыхать в Дубай. Там певица и купила для Ивана дорогой портфель. Однако подарок за 800 тысяч рублей пропал по дороге из аэропорта в России. Водитель, подчеркнула Калашникова, отрицает, что украл что-то.

Обидно, что в сумке лежал тот самый портфель за 800 тысяч и моя косметичка с украшениями. Если не вернут, придётся обратиться в полицию. Таксист вообще себя очень странно вёл, задавал много навязчивых вопросов во время поездки и отпускал сальные шуточки, — цитирует Калашникову KP.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, в начале января в городе Любим Ярославской области пьяный мужчина попытался украсть звезду с муниципальной ёлки и рухнул вместе со своим трофеем.

По словам очевидцев, вандал забрался на самый верх дерева довольно быстро. Он вцепил в звезду и начал раскачивать её. В какой-то момент мужчина не удержался и рухнул вниз с высоты около 10 метров.