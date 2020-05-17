Таксист из Санкт-Петербурга насмерть сбил женщину на тротуаре

https://static.news.ru/photo/ae1f86ca-98ed-11ea-a04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дорожный инспектор./vk.com

Водитель такси из Санкт-Петербурга насмерть сбил женщину, которая шла по тротуару. Вместе с погибшей находились дети четырёх и шести лет. Они не пострадали.

Инцидент произошёл на Суворовском проспекте у дома № 33 (на пересечении с 9-й Советской улицей). За рулём такси находился мужчина 1994 года рождения. Он двигался в сторону Таврической улицы, когда столкнулся с автобусом, отъезжавшим от остановки. После водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался ещё в одну машину. Автомобиль такси оказался на тротуаре и наехал на стойку дорожного знака и на пешехода, передают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Курганской области стали шесть человек, в числе которых двое детей. Авария произошла 17 мая поздним вечером на 15 км автодороги Куртамыш — Прорывное Куртамышского района.