Тайна не раскрыта: в воде у побережья Камчатки отсутствуют токсины

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в воде и в воздухе у побережья полуострова, где произошло загрязнение Авачинского залива и погибли морские животные, не выявлено токсинов. По его словам, также отрицательные результаты получены при анализе на гептил — компонент ракетного топлива, о котором местные жители много говорили в соцсетях.
Губернатор в интервью РИА Новости
Самое главное сейчас — понять, что же всё-таки послужило причиной такой массовой гибели, а после этого двигаться по пути осмысления этого процесса и предотвращения дальнейших последствий, — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что уровень радиации на побережье находится в норме. Вода в акватории Авачинского залива поменяла цвет в сентябре-октябре 2020 года. Погибли морские животные. Причина до сих пор неизвестна.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дальневосточный федеральный университет, который занимается изучением ситуации с загрязнением вод на Камчатке, не подтвердил версию об утечке ракетного топлива. Гептил в пробах не найден, а значит, утечки с полигона или на военных учениях не произошло. Не нашла подтверждения и версия об утечке нефтепродуктов и льяльных вод с проходящего мимо судна. На воде нет характерной плёнки и запаха.
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