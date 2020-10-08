Тайна не раскрыта: в воде у побережья Камчатки отсутствуют токсины

https://static.news.ru/photo/bd4408a0-0914-11eb-84ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в воде и в воздухе у побережья полуострова, где произошло загрязнение Авачинского залива и погибли морские животные, не выявлено токсинов. По его словам, также отрицательные результаты получены при анализе на гептил — компонент ракетного топлива, о котором местные жители много говорили в соцсетях.

Губернатор в интервью РИА Новости отметил , что зафиксировано некоторое превышение норм по нефтепродуктам и фенолам, однако это не могло привести к подобным последствиям. Солодов также рассказал, что в настоящее время отрабатываются две версии загрязнения — техногенная (разлив вещества) и природная (явления в самом океане).

Самое главное сейчас — понять, что же всё-таки послужило причиной такой массовой гибели, а после этого двигаться по пути осмысления этого процесса и предотвращения дальнейших последствий, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что уровень радиации на побережье находится в норме. Вода в акватории Авачинского залива поменяла цвет в сентябре-октябре 2020 года. Погибли морские животные. Причина до сих пор неизвестна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дальневосточный федеральный университет, который занимается изучением ситуации с загрязнением вод на Камчатке, не подтвердил версию об утечке ракетного топлива. Гептил в пробах не найден, а значит, утечки с полигона или на военных учениях не произошло. Не нашла подтверждения и версия об утечке нефтепродуктов и льяльных вод с проходящего мимо судна. На воде нет характерной плёнки и запаха.