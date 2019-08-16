https://static.news.ru/photo/779f9cfc-c04e-11e9-8049-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Earth/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три человека погибли и десятки пострадали в результате тайфуна «Кроса», который обрушился на западную часть Японии.

В данное время тропический шторм находится в Японском море и движется по направлению к острову Хоккайдо. Скорость ветра в его центральной части составляет порядка 25 м/с.

По данным японских метеорологов, вечером 17 августа ожидается сильный ветер с порывами до 35 м/с, прогнозируется выпадение около 200 мм осадков, передаёт агентство « Синьхуа ».

Как писал News.ru ранее, тайфун «Кроса» только за одну ночь принёс в Приморье 70% месячной нормы осадков. Дождь лил и 15, и 16 августа. Осадкам была присвоена категория опасного метеорологического явления. В Хасанском районе прошёл дождь с общим количеством 125 мм.

Циклон, который сформировался из тайфуна «Кроса», северной периферией захватит юг Сахалина.