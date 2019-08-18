https://static.news.ru/photo/75e06506-c1b9-11e9-991f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар вспыхнул в магазине на севере Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошёл на Алтуфьевском шоссе. Персонал и посетители магазина были эвакуированы. Приехавшим на место пожарным удалось достаточно быстро справиться с возгоранием. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пострадавших нет, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что сотрудники МЧС сумели ликвидировать возгорание, возникшее на мазутном озере в Самаре. Общая площадь пожара составила 400 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет. К тушению были привлечены 28 человек личного состава и 11 единиц техники.