https://static.news.ru/photo/066b277e-4829-11e9-99d4-fa163e074e61_660.jpgФото: Global Look Press
Члены экипажа самолёта Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием 9 декабря совершили посадку в Шереметьево. Об этом журналистам рассказали представители столичных экстренных служб.
Самолёт выполнял рейс в Москву из Челябинска. О неисправности экипаж воздушного судна сообщил во время снижения.
Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, — приводит ТАСС слова представителей экстренных служб.
В настоящее время специалисты выясняют причины неисправности бортового оборудования самолёта.
Ранее NEWS.ru писал, что следовавший из Варшавы лайнер Gulfstream G280 приземлился с неисправностями в аэропорту молдавской столицы Кишинёве. В результате ЧП никто не пострадал, рассказала генеральный инспектор по ЧС МВД страны Лилиана Пушкашу.