Фото: Global Look Press

Члены экипажа самолёта Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием 9 декабря совершили посадку в Шереметьево. Об этом журналистам рассказали представители столичных экстренных служб.

Самолёт выполнял рейс в Москву из Челябинска. О неисправности экипаж воздушного судна сообщил во время снижения.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, — приводит ТАСС слова представителей экстренных служб.

В настоящее время специалисты выясняют причины неисправности бортового оборудования самолёта.

Ранее NEWS.ru писал, что следовавший из Варшавы лайнер Gulfstream G280 приземлился с неисправностями в аэропорту молдавской столицы Кишинёве. В результате ЧП никто не пострадал, рассказала генеральный инспектор по ЧС МВД страны Лилиана Пушкашу.

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