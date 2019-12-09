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Извержение произошло на единственном активном вулканическом острове Новой Зеландии Уайт-Айленд. В этот момент в окрестностях вулкана находились около 100 человек, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Полиция подтвердила гибель одного человека, несколько пропали без вести. Уайт-Айленд расположен в 50 км от острова Северный, власти проводят спасательную операцию. Сообщается, что несколько человек получили ранения, сейчас их перевозят...