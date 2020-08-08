Судья шоу America's Got Talent сломал позвоночник

https://static.news.ru/photo/2ab843d2-da0e-11ea-8e16-fa163e074e61_660.jpg Саймон Коуэлл Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Продюсер и судья шоу America's Got Talent Саймон Коуэлл госпитализирован с переломом позвоночника после падения с электровелосипеда.

Саймон упал со своего велосипеда в субботу днём, когда тестировал его во дворе своего дома в Малибу со своей семьёй. Он повредил спину и был доставлен в больницу. Он чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением и в надёжных руках, — цитирует представителя Коуэлла Hollywood Reporter.

Позже представитель уточнил, что полученная продюсером травма оказалась переломом и в ближайшее время Коуэллу сделают операцию.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в посёлке Новый Свет в Крыму. Об этом сообщил источник в правительстве Республики Крым.