Пираты захватили в плен восемь из 12 членов экипажа судна «Мармалайта». Такую информацию подтвердил владелец захваченного возле Камеруна судна MarConsult Schiffahrt.
В компании отметили, что пока не располагают данными о национальности захваченных в плен моряков. В то же время, как отмечает «
Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка, — сообщил агентству представитель департамента консульской службы МИДа Василий Кирилич.
Судно было атаковано в районе порта Дуала. Как писал News.ru, захватчиками могут быть нигерийские пираты.