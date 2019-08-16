https://static.news.ru/photo/e356a1e0-c04c-11e9-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/MarConsultSchiffahrt

Пираты захватили в плен восемь из 12 членов экипажа судна «Мармалайта». Такую информацию подтвердил владелец захваченного возле Камеруна судна MarConsult Schiffahrt.

В компании отметили, что пока не располагают данными о национальности захваченных в плен моряков. В то же время, как отмечает « Интерфакс », в украинском МИДе заявили, что один из насильно удерживаемых моряков является гражданином Украины.

Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка, — сообщил агентству представитель департамента консульской службы МИДа Василий Кирилич.

Судно было атаковано в районе порта Дуала. Как писал News.ru, захватчиками могут быть нигерийские пираты.