Суд в Якутске оштрафовал ранее сидевшего россиянина за свастику

https://static.news.ru/photo/47ce4e60-3a0a-11eb-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Якутске оштрафовал местного жителя на одну тысячу рублей. Причина административного взыскания — татуировка с изображением свастики. Об этом 9 декабря журналистам сообщили сотрудники пресс-службы инстанции.

В России в любой форме запрещено использование нацистской символики, так как она оскорбляет многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах.

Житель Якутска, как было установлено судом, нанёс на своё тело тату в виде свастики, когда отбывал наказание в колонии-поселении УФСИН РФ по республике.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств суд признал М. виновным в совершении правонарушения и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, — цитирует РИА Новости сообщение от пресс-службы суда.

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