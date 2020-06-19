Виновник тройного убийства в Москве был поклонником Гитлера

https://static.news.ru/photo/795b448a-b1b4-11ea-acf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убийца трёх человек на севере Москвы оказался националистом, поклонником Гитлера и два года назад ездил на Украину. СМИ выяснили новые подробности случившегося.

Так, 21-летний Севастьян Путинцев был отчислен со второго курса Финансового университета, где учился на специальности «Социология». На него дважды составлялись административные протоколы за употребление алкоголя, пишет «МК».

На учётах молодой человек не состоял, жалоб по месту жительства — Ленинградский проспект — на него также не было.

В день убийства Севастьян пришёл к своей девушке, 24-летней Елизавете Хлюпиной. Она была дома не одна, а с матерью и трёхлетним племянником, которого оставили у бабушки. Душегуб подготовился к расправе заранее: на видео с камеры у подъезда дома по Приорова видно, что он входит в дом с зачехлённым ружьём.

Между ним и девушкой произошла ссора, в ходе которой он выстрелил Елизавете в ухо из травматического пистолета. Она смогла позвонить в полицию, в дежурную часть позвонили и встревоженные шумом соседи.

К моменту приезда полицейских за дверью квартиры стояла тишина. В ответ на стук и требование открыть дверь раздались четыре выстрела подряд, после чего вновь всё затихло. В этот момент вернулся домой муж матери девушки с полными сумками покупок. Он открыл дверь своим ключом и полицейские увидели в квартире четыре тела, включая убийцу. У всех были прострелены головы.

В рамках уголовного дела полицейские провели обыск в квартире Путинцева. Так они увидели увешанную портретами Гитлера и свастикой комнату молодого человека, нашли немецкую форму. Установлено, что в 2018 году Путинцев ездил на Украину для встречи с другими националистами. Лицензию на охотничье ружьё «Сайга» юноша получил на днях.

Елизавета Хлюпина, встречавшаяся с Путинцевым, по рассказам знакомых, порядка пяти лет, на него в полицию не жаловалась. Известно, что девушка несколько раз сменила номер телефона, пытаясь расстаться с ухажёром. Лишь в прошлом году соседи пожаловались на шум в квартире Хлюпиной, но оказалось, что девушка слишком шумно праздновала свой день рождения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственный комитет опубликовал в Интернете видео из квартиры на севере Москвы, в которой произошла стрельба. На кадрах видны коридор, ванная и комната. На полу в помещении разбросаны вещи и лежит оружие. Место ЧП осматривают сотрудники СК с фонарями.