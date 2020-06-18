Видео с места стрельбы в Москве попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/74bf7234-b17d-11ea-a1cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Следственный комитет опубликовал в Интернете видео из квартиры на севере Москвы, в которой произошла стрельба. На кадрах видны коридор, ванная и комната.

На полу в помещении разбросаны вещи и лежит оружие. Место ЧП осматривают сотрудники СК с фонарями. Ролик размещён на YouTube.

Как писал NEWS.ru, мужчина по имени Савелий 18 июня приехал в одну из московских квартир выяснить отношения с девушкой. В помещении также находились мать девушки и её брат. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта. Лицензии на пистолет и карабин у него имелись.

Выяснилось, что убитую девушку зовут Екатерина Хлюпина и она является моделью, работавшей с кутюрье Вячеславом Зайцевым. Она участвовала в модных показах и фотосессиях, а также сотрудничала с известными брендами. Незадолго до трагедии девушка рассталась с молодым человеком, который 18 июня нагрянул к ней с оружием.

Известно, что стрелок ранее был судим. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.

По факту случившегося следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. На место выехал замруководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.