Модель агентства Славы Зайцева погибла во время стрельбы в Москве

Одной из погибших в результате стрельбы в жилом доме в Москве на улице Приорова оказалась модель, работавшая с модельером Вячеславом Зайцевым.
Как
Молодой человек по имени Савелий приехал выяснить отношения с девушкой. В квартире также находились мать девушки и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта.
Известно, что молодой человек ранее был судим. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.
По факту случившегося следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. На место выехал замруководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики, писал NEWS.ru.
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