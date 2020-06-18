Четыре человека погибли в результате стрельбы в Москве

https://static.news.ru/photo/446e2296-b165-11ea-ab74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Карандеев/ТАСС

Четыре человека стали жертвами стрельбы в квартире на улице Приорова в Москве. Среди погибших как минимум один ребёнок.

Стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения со своей сожительницей 24-летней Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и внука, а после свёл счёты с жизнью.

В то же время источник ТАСС в СК отмечает , что в результате трагедии погибли двое детей и двое взрослых. Мужчина якобы убил возлюбленную, её детей, после чего застрелился сам.

Известно, что молодой человек ранее был судим. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.