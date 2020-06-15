Обстрелявший полицейских в Москве был пьян или под наркотиками

https://static.news.ru/photo/068a0930-af18-11ea-9daf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, который с оружием напал на сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, в момент перестрелки был в состоянии опьянения. Однако пока точно неизвестно, идёт речь об алкоголе или о наркотических средствах.

Новые подробности передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, по предварительной информации, стрелявший является приезжим с Кавказа.

В результате инцидента были ранены двое полицейских, один из них в тяжёлом состоянии. Ранения получил и нападавший.

Как сообщили в главном управлении Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, перестрелка произошла неподалёку от гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки, а оттуда раздались выстрелы. Однако, по некоторым данным, стрельбу начал прохожий.

Сейчас движение на месте ЧП частично перекрыто. Машины не пускают на съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского.