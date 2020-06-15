Обстрелявший полицейских в Москве был пьян или под наркотиками

Мужчина, который с оружием напал на сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, в момент перестрелки был в состоянии опьянения. Однако пока точно неизвестно, идёт речь об алкоголе или о наркотических средствах.
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В результате инцидента были ранены двое полицейских, один из них в тяжёлом состоянии. Ранения получил и нападавший.
Как сообщили в главном управлении Следственного комитета,
Как писал NEWS.ru, перестрелка произошла неподалёку от гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки, а оттуда раздались выстрелы. Однако, по некоторым данным, стрельбу начал прохожий.
Сейчас движение на месте ЧП частично перекрыто. Машины не пускают на съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского.
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