Напавший на полицейских в Москве стрелял из боевого пистолета

https://static.news.ru/photo/c6b0df44-af19-11ea-8c7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, стрелял из оружия, переделанного в боевое. Таковы предварительные данные оперативных служб.

Новые подробности сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД, стрельбу открыл прохожий. Однако по данным этого ведомства, оружие было травматическим.

Незадолго до инцидента сотрудники полиции за нарушение ПДД остановили машину такси. Когда они оформляли протокол в патрульном автомобиле, к ним подошёл мужчина, открыл пассажирскую дверь и открыл огонь.

Злоумышленник успел выстрелить по меньшей мере четыре раза в одного полицейского и два раза в другого. Несмотря на ранение, правоохранители смогли задержать нападавшего, он также ранен.

По некоторым данным, стрелявший является приезжим с Кавказа. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Все участники перестрелки доставлены в медицинское учреждение.