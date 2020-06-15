Напавший на полицейских в Москве стрелял из боевого пистолета

Мужчина, ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, стрелял из оружия, переделанного в боевое. Таковы предварительные данные оперативных служб.
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Незадолго до инцидента сотрудники полиции за нарушение ПДД остановили машину такси. Когда они оформляли протокол в патрульном автомобиле, к ним подошёл мужчина, открыл пассажирскую дверь и открыл огонь.
Злоумышленник успел выстрелить по меньшей мере четыре раза в одного полицейского и два раза в другого. Несмотря на ранение, правоохранители смогли задержать нападавшего, он также ранен.
По некоторым данным, стрелявший является приезжим с Кавказа. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Все участники перестрелки доставлены в медицинское учреждение.
Как писал NEWS.ru, перестрелка произошла на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Вернадского. Сейчас движение на месте ЧП частично перекрыто, там работают эксперты-криминалисты. Главное управление Следственного комитета
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