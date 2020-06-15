Стрельбу по полицейским в Москве открыл прохожий

https://static.news.ru/photo/9f1fbbf2-af1a-11ea-9f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зачинщиком стрельбы на Ленинском проспекте в Москве оказался проходивший мимо мужчина. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Таким образом, в полиции опровергли информацию о том, что стрельбу устроил водитель остановленной сотрудниками ГИБДД машины. В ведомстве также подтвердили, что в результате инцидента были ранены сотрудника ДПС, передаёт ТАСС.

Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвёл выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения, — отметили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, один из них, по предварительным данным, находится в тяжёлом состоянии. Его доставили в Главный клинический госпиталь МВД на Октябрьском поле. Отмечается, что с целью обезвреживания нападавшего сотрудниками было применено огнестрельное оружие.

Стрельба началась у гостиницы «Салют». Поначалу сообщалось, что участниками перестрелки был сотрудник ГИБДД и таксист, которого остановили для проверки документов. Этап информация не подтвердилась.

Позже стало известно, что мужчина, который с оружием напал на сотрудников ГИБДД, в момент перестрелки был в состоянии опьянения. Однако пока точно неизвестно, идёт речь об алкоголе или о наркотических средствах. Кроме того, по предварительной информации, стрелявший является приезжим с Кавказа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Движение на месте ЧП частично перекрыли. Автомобили не пускают на съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского, писал NEWS.ru.