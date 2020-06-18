СК РФ завёл уголовное дело после расстрела нескольких человек в Москве

https://static.news.ru/photo/5cc18d24-b16a-11ea-8a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек после стрельбы в квартире на севере Москвы, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По данным следствия, днём 18 июня квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями, — говорится на официальном сайте ведомства.

На место трагедии прибыл замруководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.

Стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения со своей сожительницей 24-летней Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью.

В то же время источник ТАСС в СК отмечает , что в результате трагедии погибли двое детей и двое взрослых. Мужчина якобы убил возлюбленную, её детей, после чего застрелился сам.

Известно, что молодой человек ранее был судим. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.

Ранее, как писал NEWS.ru, мужчина открыл стрельбу у гостиницы «Салют» в Москве. ЧП произошло 15 июня. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.

Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.