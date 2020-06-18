Расстрелявший семью в Москве мужчина имел лицензию на оружие

https://static.news.ru/photo/a707d342-b170-11ea-979b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Мужчина, устроивший стрельбу в квартире на севере Москвы, имел зарегистрированные пистолет и карабин. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

У него имелись охотничий гладкоствольный карабин «Сайга-12-1» и пистолет «МР-80-13Т», — сообщил РИА Новости источник в полиции.

По его словам, лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в 2020 году: в апреле — на пистолет, а в марте — на карабин.

Как писал NEWS.ru, мужчина по имени Савелий 18 июня приехал в одну из московских квартир выяснить отношения с девушкой. В помещении также находились мать девушки и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта.

Известно, что молодой человек ранее был судим. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.

По факту случившегося следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. На место выехал замруководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.