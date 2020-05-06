Суд в Москве арестовал напавшего на полицейского за другое покушение

https://static.news.ru/photo/38367ed0-8fbc-11ea-ab75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Киргизии, который, по версии СК, ударил попытавшегося проверить его документы полицейского в районе Вешняки. Мужчину отправили в СИЗО как подозреваемого по другому делу — о покушении на убийство знакомого.

Суд арестовал Махмуджана Матмусаева до 2 июня, посчитав достаточными доказательства его причастности к покушению на знакомого мужчину. Пострадавший получил несколько ударов ножом, но сумел вызвать скорую помощь.

По версии следствия, ссора и потасовка с полицейским случилась, когда Матмусаев ушёл с места предыдущего преступления. Мужчина отказался показать документы, побежал, но потом, развернувшись, резко ударил сотрудника МВД — инцидент засняли на камеру.

Как уточнили в РАПСИ, следователям удалось добиться ареста Матмусаева лишь со второго раза, потому что Перовский районный суд ранее отказался арестовать мужчину по делу о нападении на полицейского.

Однако следователи главного следственного управления СК выяснили, что дебошир может быть причастен к нападению с ножом на своего знакомого, и обратились в суд со вторым ходатайством об аресте обвиняемого, — отмечено в сообщении.

Как писал NEWS.ru, прохожий напал на полицейского 30 апреля.