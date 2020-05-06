Суд в Москве арестовал напавшего на полицейского за другое покушение

Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Киргизии, который, по версии СК, ударил попытавшегося проверить его документы полицейского в районе Вешняки. Мужчину отправили в СИЗО как подозреваемого по другому делу — о покушении на убийство знакомого.
Суд арестовал Махмуджана Матмусаева до 2 июня, посчитав достаточными доказательства его причастности к покушению на знакомого мужчину. Пострадавший получил несколько ударов ножом, но сумел вызвать скорую помощь.
По версии следствия, ссора и потасовка с полицейским случилась, когда Матмусаев ушёл с места предыдущего преступления. Мужчина отказался показать документы, побежал, но потом, развернувшись, резко ударил сотрудника МВД — инцидент засняли на камеру.
Как
Однако следователи главного следственного управления СК выяснили, что дебошир может быть причастен к нападению с ножом на своего знакомого, и обратились в суд со вторым ходатайством об аресте обвиняемого, — отмечено в сообщении.
Как писал NEWS.ru, прохожий напал на полицейского 30 апреля.
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