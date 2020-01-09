https://static.news.ru/photo/091c7f2a-32ea-11ea-83a3-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд продлил меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста Майклу Калви сроком на один месяц, то есть до 13 февраля 2020 года, — огласила решение судья Юлия Сафина.

Одновременно с Калви домашний арест был продлён и другим фигурантам дела: финансовому директору Baring Vostok Филиппу Дельпалю, бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, а также бывшему директору по инвестициям Александру Цакунову, который стал обвиняемым по делу лишь в декабре 2019 года.

Прокурор просила удовлетворить ходатайства следствия в отношении всех фигурантов, кроме Цакунова.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме мошенничества на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. рублей. В конце декабря следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. В нём их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».

Ранее NEWS.ru писал о том, что следствие по делу Baring Vostok завершилось.