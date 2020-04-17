Суд отправил под домашний арест адвоката Михаила Абызова

https://static.news.ru/photo/d4b7f916-80b0-11ea-9ff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд избрал меру пресечения адвокату Александру Вершинину. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пресненским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вершинина Александра сроком до 16 июня 2020 года, — сказала пресс-секретарь.

О домашнем аресте для него просило само следствие.

Вершинина обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч.4 статьи 159 УК). Следствие пока не раскрывает деталей дела. Обвиняемый частично признал вину, а также не возражал против домашнего ареста.

О его задержании стало известно накануне вечером. Александр Вершинин выступал адвокатом на многих громких процессах: защищал бывшего начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова, а также бывшего министра Алексея Улюкаева. Последним из его медийных подзащитных стал экс-министр Открытого Правительства Михаил Абызов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дело Вершинина не связано с делом Абызова.