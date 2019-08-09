https://static.news.ru/photo/b00fad22-baac-11e9-88ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Приморский районный суд Новороссийска арестовал водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова до 8 октября по делу о ДТП.

В отношении 41-летнего водителя автобуса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу​ сроком на два месяца, то есть до 8 октября 2019 года, — сообщил пресс-секретарь Приморского районного суда.

7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив столкнулись Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. От удара обе машины упали с обрыва. Жертвами аварии стали три человека, в том числе двое детей. Все они были пассажирами внедорожника. В ДТП пострадали 40 человек.

Ранее News.ru писал, что в Сети появилось видео смертельного ДТП.