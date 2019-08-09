Момент ДТП с автобусом на трассе Новороссийск — Керченский пролив, в котором погибли три человека, попал на камеры наружного наблюдения.
На кадрах видно, как после столкновения с автомобилем автобус срывается с моста в обрыв. В результате аварии были госпитализированы 11 детей,
Как писал News.ru, авария произошла вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Там столкнулись Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. От удара обе машины упали с обрыва. Жертвами ДТП стали три человека, в том числе двое детей. Все они были пассажирами внедорожника.