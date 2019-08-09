https://static.news.ru/photo/a43899ac-ba91-11e9-876a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/krd_chp

Момент ДТП с автобусом на трассе Новороссийск — Керченский пролив, в котором погибли три человека, попал на камеры наружного наблюдения.

На кадрах видно, как после столкновения с автомобилем автобус срывается с моста в обрыв. В результате аварии были госпитализированы 11 детей, передаёт Life.

Как писал News.ru, авария произошла вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Там столкнулись Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. От удара обе машины упали с обрыва. Жертвами ДТП стали три человека, в том числе двое детей. Все они были пассажирами внедорожника.